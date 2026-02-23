Garlasco, da Massimo Giletti un faccia a faccia durissimo: la resa dei conti?

Stasera, lunedì 23 febbraio, torna in prima serata su Rai 3 Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti, e al centro della puntata ci sarà ancora, per un lungo segmento, il delitto di Garlasco.

Il focus sarà sull’inchiesta che da oltre un anno coinvolge Andrea Sempio. In studio il confronto tra la sua legale e storica amica Angela Taccia e l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi. Con loro anche Luciano Garofano e Umberto Brindani per analizzare gli ultimi sviluppi investigativi. Ma è in particolare il confronto tra i due legali che si annuncia accesissimo.