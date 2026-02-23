Garlasco, da Massimo Giletti un faccia a faccia durissimo: la resa dei conti?

Stasera, lunedì 23 febbraio, torna in prima serata su Rai 3 Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti, e al centro della puntata ci sarà ancora, per un lungo segmento, il delitto di Garlasco.
Il focus sarà sull’inchiesta che da oltre un anno coinvolge Andrea Sempio. In studio il confronto tra la sua legale e storica amica Angela Taccia e l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi. Con loro anche Luciano Garofano e Umberto Brindani per analizzare gli ultimi sviluppi investigativi. Ma è in particolare il confronto tra i due legali che si annuncia accesissimo.
Solo dopo si passerà al caso di Crans-Montana, con la testimonianza inedita di uno dei superstiti del rogo e un approfondimento sui precedenti di Jacques Moretti, che conduce fino in Corsica. In studio interverranno l’ex procuratrice federale svizzera Rosa Cappa, il giornalista Marco Bazzi e il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno.
Spazio poi al faccia a faccia con Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, sui temi politici più caldi e sul referendum costituzionale legato alla riforma della giustizia. In chiusura, un’inchiesta su Hydra, il sistema che vedrebbe insieme Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra, con presunte infiltrazioni nella politica e nell’economia lombarda.