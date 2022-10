Tagadà, bollette: "Quanto pagheremo tra tre mesi", scenari catastrofici

03 ottobre 2022 a

a

a

Quanto pesano i rincari delle bollette sulle famiglie italiane? Andrea Polo, direttore della comunicazione di Facile.it, ha dato conto di alcune stime a dir poco preoccupanti. Lo ha fatto in collegamento con Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella: “I rincari peseranno un bel po’. Per quanto riguarda la bolletta elettrica, il rincaro sarà del 109% rispetto a un anno fa”.

"Una cosa fatemela dire". Crosetto ribalta tutto sulle bollette, Italia spacciata?

Ancora peggio sul versante gas: “Si tratta di un rincaro di circa un 120%, questo soltanto fino ad ora. Vuol dire che finora hanno pagato più di 1.300 euro a famiglia e davanti a noi ci sono ancora tre mesi per chiudere l’anno, con le previsioni che parlano di circa 300 euro al mese solo per il gas. Stiamo parlando di 7 milioni di persone interessate da questi rincari: i dati sono relativi a chi si trova sul mercato tutelato”.

Bomba sulle bollette: ecco quanto pagheremo, salasso clamoroso

Nel frattempo sono in corso manifestazioni in molte città italiane contro il caro bollette. Oggi, lunedì 3 ottobre, le proteste sono sbarcate a Roma, dove si è tenuto un sit-in davanti alla sede della Cassa depositi e prestiti. I manifestanti hanno bruciato le bollette di luce e gas e hanno anche intonato cori da stadio per palesare il disagio: “Ladri di stato, restituite quello che avete rubato”.