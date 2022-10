Quarta Repubblica, Sgarbi asfalta la Jebreal: "Cosa ho in comune con la Meloni"

04 ottobre 2022 a

Vittorio Sgarbi entra nel caso Rula Jebreal e di fatto spiega la sua posizione. Come è noto la giornalista ha attaccato Giorgia Meloni parlando del padre della leader di Fratelli d'Italia con cui il premier in pectore non ha rapporti dall'età di 8 anni.

Ma la Jebreal ha voluto ugualmente infangare la Meloni il tutto nel nome di una campagna elettorale che continua anche dopo il voto. E così Sgarbi a Quarta Repubblica ha detto la sua con un velo di malinconia. Infatti il critico d'arte ha affermato: "Io condivido con il padre della Meloni che mio figlio mi chiama genitore e non padre quindi il padre della Meloni è per lei genitore e non padre.

La Meloni in compenso ha avuto una grande madre". Parole che di certo non faranno piacere alla Jebreal che ha dovuto fare i conti con un'ondata di indignazione che l'ha (addirittura) indispettita. Insomma Sgarbi ha con una sola frase ha messo con le spalle al muro la giornalista che ha una ossessione per la Meloni.