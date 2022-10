Serena Bortone gela l'ospite: "Questo non lo voglio sentire"

04 ottobre 2022 a

Sveva Casati Modigliani è stata ospite di Serena Bortone nella puntata del 4 ottobre di Oggi è un altro giorno, su Rai1. La scrittrice ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’amore che hanno dato vita a una vera e propria discussione: “Amare rende la vita meno dura perché è uno dei sentimenti più belli ed appaganti della vita, a condizione che sia tra giovani”.

“No, no, questa non la voglio sentire - ha replicato la Bortone - perché? Non ci si innamora a qualunque età? Il mondo è bello perché è vario, siamo tutti liberi di fare quello che ci pare”. La scrittrice ha chiarito che si tratta solamente di un suo parere personale, ma ha comunque incontrato la contrarietà di Memo Remigi, che al contrario ritiene che innamorarsi a ottant’anni sia uno dei traguardi più belli della vita.

Sveva Casati Modigliani ha poi parlato anche di altre questioni: “Non è un buon periodo per essere felici, tra pandemia, guerra, problemi economici. Io parlo molto con le persone, al supermercato, in tram e c’è preoccupazione ed ansia”. “Non si può essere scrittori senza parlare con la gente, ovviamente”, ha aggiunto la Bortone, che ha poi notato che è curioso che una scrittrice che parla di amore e felicità sia in crisi.