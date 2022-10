Enrico Mentana "caccia" Caterina Balivo: colpo di scena su La7

08 ottobre 2022 a

a

a

Si prevedono cambiamenti all'interno del palinsesto di La7. Con l'avvicinarsi della nascita del nuovo esecutivo, il direttore del tg La7 Enrico Mentana torna a fare una sorta di "maratona" quotidiana: condurrà Diario Politico, un nuovo appuntamento informativo che andrà in onda da mercoledì 12 ottobre ogni giorno dalle 17 fino all’appuntamento con il telegiornale delle 20.

Lo speciale racconterà in diretta, tappa per tappa, la nuova legislatura fino alla formazione del governo che, secondo le previsioni degli esperti, dovrebbe concretizzarsi nelle prossime due settimane - intoppi a parte. Con Diario Politico, però, viene (momentaneamente) sospesa la programmazione del game Lingo – Parole in Gioco, il nuovo programma di Caterina Balivo in onda nel preserale di La7, oltre che la serie Padre Brown, attualmente in onda alle 17 con doppio episodio.

Tuttavia, La7 ha precisato che Lingo tornerà regolarmente a essere trasmesso – così come la serie Padre Brown – non appena terminerà Diario Politico, ossia dopo la nascita del nuovo governo. Un dettaglio importante questo, perché andrebbe a smentire le recenti speculazioni su una eventuale sospensione più a lungo termine del game della Balivo, a causa degli ascolti bassi (secondo i dati Auditel lo show non sfonda nemmeno l'1 % di share). Non a caso, da un po' di giorni circolano indiscrezioni secondo cui si prospetta uno slittamento nel palinsesto per il game dedicato alle parole della lingua italiana, che nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi in appuntamento settimanale (e non più quotidiano).