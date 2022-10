Verissimo, Belen: "De Martino? Non è più...". Soldi, il vero motivo della rottura

02 ottobre 2022 a

Belen Rodriguez è tornata nel salotto di Verissimo, su Canale 5, dove è stata ospitata da Silvia Toffanin. La showgirl ha fatto il punto sulla sua situazione sentimentale e professionale, ma soprattutto per la prima volta ha parlato approfonditamente del ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Belen si è detta “felice e serena” in questo momento, avendo trovato il giusto equilibrio tra pubblico e privato.

Poi ha fatto chiarezza sul suo matrimonio, che per via della burocrazia non è mai davvero finito: “Siamo ancora sposati. Abbiamo chiesto il divorzio ma poi siamo tornati insieme. Ci siamo rilasciati, abbiamo chiesto un’altra volta il divorzio. Il giudice ci ha detto: ‘Aspettate un attimo’. Poi siamo tornati assieme e la richiesta di divorzio è decaduta. Quindi siamo ancora marito e moglie. Dopo la seconda volta che ci siamo lasciati per lui non è stato facile perché io ho avuto una figlia da un’altra persona. Lui però ha accettato il tutto. E solo per aver accettato ciò, per me lui ha vinto. Lo stimo molto”.

Belen ha poi svelato un retroscena sulla precedente rottura con De Martino: “Avevo più introiti e questa cosa può mettere in difficoltà qualcun altro. Ora ha trovato la sua strada e tutto va molto meglio. Non è più il principe consorte”. Insomma, alla base della separazione c’era anche un po’ di gelosia da parte di De Martino per i guadagni e l’indipendenza economica della Rodriguez.