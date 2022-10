Verissimo, tripudio sexy: Silvia Toffanin in studio così

08 ottobre 2022 a

Silvia Toffanin riscuote sempre più successo. E non solo in termini di share. La conduttrice di Canale 5 si è presentata in studio a Verissimo con un look da togliere il fiato. L'outfit non è passato inosservato ai tanti fan che l'hanno definita "sempre elegante", "bella e brava". Insomma, lo stile con una camicia bianca larga sulle maniche e i pantaloni azzurri è piaciuto a tutti. Anche alla rivista Elle, che le ha dedicato un lungo articolo.

Qui si legge: "La camicia bianca della Toffanin non è una semplice camicia bianca. Per accogliere gli ospiti nel suo salotto di Canale 5, la conduttrice veneta ha scelto un modello prezioso in satin, caratterizzato da un collo lavallière e maniche arricchite da piccole ruches in tulle ton sur ton". Il motivo? Secondo il magazine la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha puntato su un tocco di sbarazzino, lontano dall'idea "noiosa" della solita camicia.

E gli ascolti ne risentono. L'ultima puntata, quella di sabato 1 ottobre, ha fatto registrare a Mediaset 1.745.000 telespettatori e il 20.52 per cento di share, durante la prima parte, mentre 1.628.000 telespettatori con uno share pari al 17.22 per cento nella seconda parte. Quanto basta a confermarle il doppio appuntamento.