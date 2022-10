Striscia la Notizia demolisce Allegri: "Toglieteli e vediamo", la figuraccia del mister

11 ottobre 2022 a

Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, siamo a Striscia la Notizia, il tiggì satirico di Canale 5. La puntata è condotta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. E come ogni lunedì sera, ecco che trova spazio una delle rubriche storiche di Striscia, ossia "Striscia lo Striscione", curata dallo storico inviato Cristiano Militello. Una rubrica dedicata a striscioni che campeggiano negli stadi, ma non solo. Nello spazio, infatti, trova diritto di cittadinanza lo sfottò anche a chi, da punto di vista sportivo, negli ultimi sette giorni ha dato il peggio di sé.

E chi poteva finirci, dunque, se non Massimiliano Allegri, mister di una Juventus sempre più in affanno e in difficoltà? Già, perché sabato pomeriggio, a San Siro, i bianconeri hanno preso una clamorosa lezione del Milan, un secco 2-0, senza storia, un match dominato dai rossoneri allenati da un sempre più lanciato Stefano Pioli. Eppure, il Milan è da qualche settimana in grossa difficoltà: l'infermeria è piena zeppa, di giocatori titolari per giunta.

Dunque, Milietello come detto mette nel mirino "acciughina". E lo fa ricordando una dichiarazione di Allegri che risale a solo qualche settimana fa: "Togliete cinque titolari al Milan e vediamo". Il riferimento del mister era al fatto che la Juventus avesse molte delle prime linee fuori. E la voce di Militello fuori campo ricorda: "E infatti senza Ibrahimovic, Messias, Calabria, Kjaer, Maignan, Saelemaekers e Florenzi...". Due a zero. Insomma, a naso i titolari fuori sono anche più di cinque. Per Allegri una clamorosa figuraccia...