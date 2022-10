Ballando, bomba su Rai e Selvaggia: "Concorso in truffa ai telespettatori"

11 ottobre 2022 a

a

a

Come se non bastasse il caso di Iva Zanicchi, che le ha dato della “tr***” in prima serata su Rai1 durante la prima puntata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli deve fare i conti anche con il Codacons. Alla giornalista, confermata anche quest’anno in giuria da Milly Carlucci, viene contestato un conflitto di interessi per la presenza da concorrente del fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

"Mi ha umiliata e offesa": scoppia l'ira della Zanicchi sulla Fialdini

Per ora la Lucarelli si è limitata a rispondere alle accuse con una risata, ma il Codacons ha insistito spiegando le sue ragioni: “Per evitare di spiegare come possa rimanere in stato di palese incompatibilità (giudice a Ballando con le stelle e fidanzata del giudicato) la Lucarelli cerca di trovare scuse e parla di fantasiose ritorsioni del Codacons. Peccato che, se anche il Codacons avesse denunciato la Lucarelli solo per vendicarsi delle sue prese di posizione contro l’associazione, questo non la autorizzerebbe certo a violare tutte le regole del diritto e della imparzialità. Ricordiamo alla Lucarelli che, per sua sfortuna, esistono numerose norme in Italia che vietano i conflitti di interessi e obbligano i giudici ad astenersi in caso di rapporti con il giudicato”.

"Le dive di una certa età...": le scuse non bastano, odio-Selvaggia contro Iva Zanicchi

“Purtroppo per lei il motivo ‘bieco’ di pura vendetta che avrebbe mosso il Codacons a denunciarla non la esime dal rispetto delle regole, e quindi farebbe bene a lasciare il posto di giudice a Ballando con le stelle. E se non lo farà come da obblighi, denunceremo anche la Rai per concorso in truffa ai telespettatori… anche se, purtroppo per la Lucarelli, non abbiamo vendette o ritorsioni da fare contro l’azienda. E a questo punto, meno male che noi del Codacons abbiamo ogni tanto una vendetta da mettere in atto, altrimenti nessuno si farebbe carico del rispetto delle regole e dei cittadini”.