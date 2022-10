Re Carlo, la Panicucci confessa: "Abbiamo forzato la mano"

Francesco Fredella 13 ottobre 2022 a

"Devo dire che forse abbiamo forzato la mano". Federica Panicucci ammette che qualcosa, forse, potrebbe essere sfuggita. La conduttrice di Mattino Cinque torna a parlare dei Reali inglesi, quindi dell'incoronazione di Re Carlo che avverrà il prossimo 6 maggio. Si tratta di una cerimonia low cost e la conduttrice dice: "Il Re taccagno…Forse abbiamo un po’ forzato la mano, ma ci pare che sia così perché la cerimonia del 6 maggio sarà davvero low profile…".

E poi si parla di un'altra, strana, coincidenza. Quella legata al compleanno del piccolo Archie (che proprio il 6 maggio festeggia il compleanno). "Non lo so…A mio parere…Vado da Antonio che se la ride…Insomma…Non mi sembra una svista…La Casa Reale fa tutto con così tanta attenzione…", racconta. "La cerimonia del 6 maggio oscurerà il compleanno del piccolo Archie".

Per la conduttrice del mattino di Canale 5 potrebbe esserci un oscuramento dell'incoronazione a causa del compleanno del figlio di Harry e Meghan. Poi prende la parola Antonio Caprarica, giornalista tra i più esperti dei Reali inglesi. “C’è il compleanno del nipotino…Quindi magari loro non ci saranno…Magari qualcuno dirà che non ci saranno per quel motivo e forse quella data è stata scelta per quella ragione…”, aggiunge Caprarica. All'incoronazione di Carlo e Camilla ci saranno anche Harry e Meghan? “Se non venissero sarebbe guerra totale…”, conclude l'ex inviato del Tg1.