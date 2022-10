PiazzaPulita, Formigli infanga La Russa: "Con tutti quelli che c'erano..."

13 ottobre 2022 a

Pronti via ed è subito attacco a La Russa. Nemmeno il tempo di essere eletto a Palazzo Madama che arriva il fango di PiazzaPulita e di Corrado Formigli. Aprendo la puntata di questa sera, Formigli ha immediatamente puntato il dito contro il neo-presidente del Senato. Ovviamente con un sapiente gioco di linguaggio e di immagini. Formigli ha prima mandato in onda il discorso della Segre, poi l'affondo: "Al termine di questo discorso, di questa giornata, è stato eletto come seconda carica dello Stato, come vice-presidente della Repubblica, Ignazio Maria Benito La Russa". Badate bene al nome pronunciato per intero di La Russa. Ma non finisce qui. Formigli è scatenato: " Io l'ho conosciuto nel 2011 e mi ha trattato così".

Parte il video di uno scontro verbale tra lo stesso La Russa e Formigli. In quella occasione, nelle serate calde della caduta del governo Berlusconi, La Russa si è semplicemente rifiutato di rispondere a una domanda di un giovane Formigli. Apriti cielo, anche questo è materiale per il conduttore per denigrare il presidente del Senato. Poi a corredo qualche video di casa La Russa e l'attacco finale. Formigli riprende la parola e afferma: "Io mi chiedo con tutti i senatori che c'erano a palazzo Madama, proprio Ignazio Maria Benito La Russa dovevate eleggere?". Insomma Formigli forse ignora le basi della democrazia e del legittimo voto espresso in Parlamento.