PiazzaPulita, Meloni contro Floris: "Pensavi fossimo come la sinistra?"

14 ottobre 2022 a

a

a



Il plotone d'esecuzione schierato a PiazzaPulita da Corrado Formigli ha portato a termine la missione: infangare il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il presidente della Camera, Lorenzo Fonatana. Tra i più critici della seconda e terza carica dello Stato c'è Giovanni Floris che intervenendo nel corso della puntata ha attaccato a testa bassa i neo-eletti: "Questa nuova maggioranza che sta arrivando in Parlamento si presenta così e ci dice che ha come rappresentati Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, noi siamo questi". Parole pesanti che alludono al profilo ideologico di La Russa a destra e di Fontana vicino al mondo cattolico.

"Ma con quelli che c'erano...": Formigli, subito fango su La Russa, scoppia il caso

Commenti gratuiti che hanno immediatamente innescato la reazione di Giorgia Meloni che su Facebook postando il video dell'intervento di Floris ha affermato: "Un contrito Floris dice a un contrito Formigli: 'la destra si presenta dicendo 'siamo proprio questi', cioè siamo proprio quello che i cittadini hanno votato. È esatto. Perché pensavate che fossimo come la sinistra, che prendeva i voti dicendo che era al fianco delle fasce sociali più deboli per poi mettersi a disposizione dei poteri forti? No. Noi siamo fatti di altra pasta. Noi dentro il palazzo non siamo diversi da come ci raccontiamo fuori".

"Facevano la conta, sapevano tutto": La Russa, da Cottarelli un retroscena decisivo

Insomma lo scontro tra la premier in pectore e i giornalisti vicini alla sinistra prosegue. E il fronte più caldo dove avviene la battaglia resta quello di PiazzaPulita.