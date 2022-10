Non è l'Arena, scontro assicurato? Cosa dirà Cacciari in studio

15 ottobre 2022 a

a

a

Appuntamento con Non è l'Arena. Nella puntata in onda domenica 16 ottobre, Massimo Giletti porterà in studio l'attualità e la politica. A commentare su La7 le vicende che hanno tenuto banco gli ultimi giorni, Alessandro Sallusti, Gad Lerner e Luca Telese. Non solo, perché si parlerà anche della guerra in Ucraina e delle su conseguenze. Con un confronto diretto tra il conduttore e Massimo Cacciari.

"Venga da me", "No, meglio il reddito": ecco la porcheria che difendono i grillini | Video

Proprio la scorsa settimana il giornalista si era lasciato andare a un amaro sfogo su ciò che potrà accadere a breve: "Non arriviamo a novembre, abbiamo delle tariffe energetiche da centinaia di migliaia di euro e con i profitti non le copri, vai a lavorare in perdita". Risultato? "Scarichiamo tutto in cassa integrazione e rischiamo la desertificazione del sistema industriale italiano che è fatto da aziende da 30/40/50 operai. L'Italia non è la Fiat".

Wanna Marchi, il sorriso raggelante da Giletti: ciò che pochissimi hanno notato, cosa svela

E ancora, lanciando una vera e propria frecciata al governo uscente: "Queste cose dovevano essere fatte già a marzo. Non si può scaricare tutto sul governo dopo, che ora si ritrova a dover prendere decisioni pazzesche". E chissà che anche domenica Giletti non si scontrerà sul tema proprio con Cacciari, in attesa che si formalizzi il nuovo esecutivo.