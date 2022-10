Luisella Costamagna, commento hard a Ballando: lei sbotta

16 ottobre 2022 a

"Ma come ti permetti?". Luisella Costamagna, in coppia con il maestro Pasquale La Rocca, infiamma Ballando con le stelle. Galeotto il commento "tecnico" del giudice Guillermo Mariotto, noto per le sue uscite sopra le righe che lo hanno reso amatissimo (e temutissimo) protagonista dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

La giornalista, ex conduttrice di Agorà, pur reduce da un infortunio al ginocchio e limitata nei movimenti da un tutore, ha convinto esibendosi in un Free style. Mariotto le ha fatto, a modo suo, i complimenti: "Loro sono una delle vere coppie, c’è un’intesa e un desiderio che sprizza voglia di fare e fare bene che è apprezzabilissimo. Più volte qua ci sono state esperte di divano che sul divano non hanno saputo fare molto tu invece te le sei cavata ballando. Comunque dalla giornalista è venuta fuori una Moana Pozzi". L'apprezzamento sulla sensualità non è piaciuto granché alla Costamagna, che ha sbottato simpaticamente, ma non troppo, con un eloquente "Ma come ti permetti?!".

Anche Selvaggia Lucarelli ha comunque riconosciuto i meriti alla Costamagna: "Noi abbiamo molti colleghi in comune e molti mi hanno detto ‘vedi che è di legno, è antipatica, sulle sue.’ Invece devo dire che sei tutto all’apposto da come ti dipingono, completamente diversa”.