Iva Zanicchi: "Ti do due calci nel c***o", rivolta contro Mara Venier

16 ottobre 2022 a

a

a

Pioggia di critiche e accuse su Mara Venier e Domenica In. Su twitter i telespettatori commentano in diretta quanto sta andando in onda su Rai 1, con ampio spazio dedicato a Ballando con le stelle (andato in onda poche ore prima, sabato sera, sulla stessa rete) e relative feroci polemiche. Una ridondanza e un parlarsi addosso che non piacciono molto, a giudicare dai commenti praticamente unanimi di chi guarda e scrive. E un video diventa subito virale: quello in cui Iva Zanicchi "minaccia" simpaticamente il giudice Guillermo Mariotto. "Qui, se vuoi, ti do due calci nel c***o".

"Domenica In è fastidiosa, perché...": Aldo Grasso fa a pezzi Mara Venier

In studio si parla ovviamente della rissa tra Iva e Selvaggia Lucarelli avvenuta sabato scorso che già molto ha fatto discutere i talk di viale Mazzini in questi ultimi 7 giorni. E qui in tanti criticano la Venier, paragonata (in negativo) alla Carrà: "Raffaella aveva fatto diventare Domenica In una trasmissione di gran successo, sempre al di sopra del trash e del cattivo gusto. Mara ha reso Domenica In un programma pecoreccio, senza idee e votato a personaggi di serie b, vedi Mussolini ed Erra. Poi si critica la D'Urso...".

"Si può dire che Domenica In è fatta ad uso e consumo di Domenica In e Mara, un tempo simpatica, ora ha un po' rotto il ca**o?", aggiunge un altro utente. "Mai come quest'anno Ballando è l'equivalente Rai del Grande Fratello Vip nel rimpolpare tutti i programmi della rete", si legge. "Ma se uno non vuol vedere Ballando con le stelle… perché dovrebbe vedere Domenica In? Avete rotto le scatole...". Oppure: "Uno li evita il sabato te li propinano la domenica. Che p***e". "Provoleri (il nome all'anagrafe di Mara Venier, ndr) vergognosa, non sapendo più come recuperare pubblico, si gioca la carta "pollaio".

"Danneggiata": l'ira della Lecciso si abbatte su Romina, volano parole grosse

C'è anche chi intravede giochetti sporchi: ""Sempre più stucchevole, e quasi immorale, poco onestà, la difesa di ufficio di Matano, Venier, gli amici degli amici di Domenica In, solo perché hanno potere su Rai 1 e bisogna tenerselo buoni. Spero che tutto cambi in Rai. Faccio appello ai commentatori e giornalisti onesti".

Non si va leggeri su Iva Zanicchi: "La giustificazione/santificazione di una cafona. Tutti a dire basta, basta con questa storia e a ridere delle str***te che dice ancora sta rimbambita!". "Mi sono persa il passaggio secondo il quale una donna di 82 anni che insulta a destra e manca e che dà della tr***a con leggerezza sia una scenetta divertente e simpatica". E critiche pure a Ballando e al format di Milly Carlucci: "Della serie meritocrazia dove sei: uno stilista, una opinionista giornalista, un attore, un giornalista sportivo. Che competenze hanno per umiliare gente che calca le scene da anni? Unica che può parlare è la Smith. Tacete va".