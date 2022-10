PiazzaPulita, Clemente Mastella insulta: "Imbecille chi vota La Russa"

14 ottobre 2022 a

"L'imbecillità dell'opposizione": Clemente Mastella, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha dato questo "titolo" alla giornata di ieri in Parlamento. Il riferimento è all'elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato. Una elezione possibile proprio grazie ad alcuni voti dell'opposizione, frutto forse di un accordo stipulato in precedenza tra le parti. "Mi pare abbastanza evidente che la maggioranza era in difficoltà ed è intervenuto non so chi, occorre mettere in mezzo i servizi segreti ucraini o statunitensi o russi per sapere chi è stato a votare".

Mastella, comunque, non ha dubbi: "Chi ha votato La Russa è un imbecille politico. Mai vista nella mia esperienza una cosa del genere. Nella prima uscita stagionale della squadra, che ha difficoltà a mettersi in campo, arrivano gli aiuti da parte degli avversari...". Una situazione inspiegabile per il sindaco di Benevento.

Clemente Mastella a PiazzaPulita, il video

"La cosa è molto più penosa nel momento in cui è avvenuto un cambio epocale, dal discorso della Segre all'ascesa alla seconda carica dello Stato da parte di Ignazio La Russa - ha continuato Mastella -. Io lo conosco bene e lo stimo, ma lui non ha mai tradito le sue convinzioni. Io resterò permanentemente democristiano, La Russa rimane uno legato alla sua posizione, questo impegno un po' fascista".