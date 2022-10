Striscia la Notizia, Katia Follesa: "Come si è conciata, sul decollete..."

22 ottobre 2022 a

Torna "Moda caustica", la seguitissima rubrica di Striscia la Notizia sugli outfit più stravaganti visti in tv. Al secondo posto c'è Katia Follesa: "A Stasera tutto è possibile si è conciata così: pantaloni larghi viola e corpetto verde con tanto di piume sul decollete - commenta il conduttore del tg satirico, Alessandro Siani, nel servizio -. Mamma mia Katia, che accostamento di colori. Per la protagonista della stanza inclinata con l'outfit qualcosa è andato storto". Il riferimento è a uno dei giochi della trasmissione Stasera tutto è possibile, che prevede proprio una stanza inclinata.

"Al primo posto invece a Scherzi a parte ecco la bellissima Drusilla Gucci che si è presentata in studio con questo abito", continua il comico napoletano, passando in rassegna l'outfit. "Abito da sera lungo con tante prese d'aria, ma non avrà freddo? Meglio coprirsi, sta arrivando l'inverno...", commenta in modo ironico.

La rubrica "Moda caustica" di Striscia la Notizia

Infine una sorta di menzione d'onore a Cristiano Malgioglio: "Super premio a zia Malgy, guardate come si è conciata: vestito viola di paillette con tanto di cappello e rossetto bicolore, mamma mia... menomale che è rimasto tutto il tempo seduto, questo look è un azzardo". L'outfit a cui fa riferimento Striscia è uno di quelli indossati dal cantante durante Tale e quale show, il programma di Carlo Conti su Rai 1.