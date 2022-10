Non è l'Arena, choc: "Nessuna tregua", cosa state vedendo

23 ottobre 2022 a

a

a

Massimo Giletti non intende arrendersi e a Non è l'Arena torna a denunciare quanto sta accadendo a Napoli. Qui - spiega il deputato Francesco Borrelli - "il clan Pizzolfalcone si impossessa delle case del comune" con tanto di "sopraffazioni ai danni della povera gente, ma non daremo mai la tregua ai criminali". Un tema, quello trattato nella puntata di domenica 23 ottobre su La7 non nuovo. Già la scorsa settimana Giletti si era collegato con Borrelli dall'edificio di via Egiziaca.

"Da anni - denunciava il deputato - esponenti di clan gestiscono le abitazioni qui. Ci sono anche esponenti della malavita. È stata rubata la casa alla signora Carlotta, professoressa di 90 anni. Le avete sfondato casa per entrare, ma per fortuna siamo intervenuti noi".

Parole che avevano visto la replica della occupante: "Non siamo camorristi, vogliamo pagare. A qualcuno abbiamo dato soldi e non si sa dove sono andati a finire. Qui non abita nessun esponente dei clan. Lavoriamo tutti, siamo persone perbene". Eppure si tratta di abusivi che hanno occupato la casa della professoressa 90enne, che aveva lasciato l'abitazione nell'inverno 2021 per recarsi a Montoro da alcuni parenti per sottoporsi a delle cure. E oggi Giletti torna sul tema con la speranza di fermare quanto sta accadendo.