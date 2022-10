Che tempo che fa, Segre gela Fazio sulla Meloni: "Non rispondo"

24 ottobre 2022 a

A Che tempo che fa va in scena il solito ritornello anti-Meloni. E viene declinato su più fronti. Pure tirando in mezzo la senatrice a vita Liliana Segre. Ospite nel salotto di Fabio Fazio, la senatrice che ha presieduto l'apertura dei lavori in Senato in questa diciannovesima legislatura, di fatto ha parlato del sua infanzia colpita dall'orrore della shoah e delle leggi razziali ma anche dell'intolleranza razziale che a volte torna nel nostro Paese. Un discorso ben lontano dalla politica di casa nostra.

Ma Fazio non ha resistito alla tentazione e così ha voluto tirare per la giacchetta la Segre spingendola in una polemica anti-Meloni che la senatrice ha rispedito al mittente in meno di un secondo. Fazio infatti ha chiesto quale fosse l'opinione della Segre riguardo alla presenza della fiamma nel simbolo di Fratelli d'Italia.

La senatrice ha immediatamente chiuso la polemica affermando di non voler rispondere a questa domanda e di fatto ha anche affermato di non voler esprime giudizi affrettati su questo governo che si è appena insediato senza nemmeno averlo visto all'opera. Insomma una caporetto totale per Fazio che ha trovato un osso duro: la senatrice Liliana Segre.