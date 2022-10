PiazzaPulita, fango di Formigli su Crosetto? Travolto dagli insulti

27 ottobre 2022 a

Pioggia di critiche contro Corrado Formigli. Il conduttore di PiazzaPulita ha anticipato gli argomenti della puntata di giovedì 27 ottobre. Il conduttore di La7 lo ha fatto su Twitter, dove si legge: "Il ministro della Difesa Guido Crosetto, le retribuzioni da Leonardo, una questione di opportunità. Stasera a Piazzapulita". La sua battaglia contro l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni non è una novità, però qui il giornalista tira in un ballo un eventuale conflitto di interessi. Stando al Domani, infatti, il co-fondatore di Fratelli d'Italia avrebbe incassato compensi da Leonardo, società del settore armamenti a partire dal 2014.

Una notizia confermata da lui stesso, salvo precisare che era "lì come advisor in quanto presidente dell'Aiad. Per intenderci, io non avevo un ufficio a Leonardo, e non rispondevo a nessuno in Leonardo. Il mio compenso e il tipo di lavoro che svolgevo sono due cose distinte, nate dal fatto che il presidente dell'Aiad è indicato dalle aziende associate. Io sono stato indicato da Leonardo, che mi pagava per quell'incarico".

Ma evidentemente per Formigli la questione non finisce qui. "La tua è un'ossessione - gli ricorda qualcuno su Twitter - sei ridicolo ridicolo ridicolo". E ancora: "E quindi? Ti scandalizza che Crosetto sia stato consulente di Leonardo e abbia percepito remunerazioni regolarmente denunciate e sulle quali ha pagato le tasse?". Ma il conduttore di La7 non è nuovo ad attacchi di questo tipo, tanto che proprio Crosetto replicò: "Molta gente guarda PiazzaPulita per vedere quali nuovi traguardi di faziosità e pregiudizio riesce a raggiungere e non rimane delusa perché puntata dopo puntata, segna nuovi record mondiali. Qual è l’obiettivo? Alimentare la rabbia per ottenere violenza contro Giorgia Meloni?".