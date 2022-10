Memo Remigi "polipone", cosa mandano in onda a Striscia

29 ottobre 2022 a

La mano morta su Jessica Morlacchi è costata carissima a Memo Remigi. Il cantante 84enne, accusato di aver palpato e molestato la giovane collega in diretta a Oggi è un altro giorno, è stato licenziato in tronco dalla Rai e condannato praticamente da tutto il mondo dello spettacolo. E Striscia la notizia, impietosa, lo ha avvicinato per consegnargli un Tapiro d'oro decisamente particolare. E umiliante.

Valerio Staffelli, inviato storico del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, intercetta Remigi seduto solo soletto a un tavolino di un bar. "Come la va?", chiede. "Come la va... Son qua", risponde visibilmente sconsolato l'autore della celebre Innamorati a Milano. "Cosa mi ha combinato? Le abbiamo portato un Tapiro dedicato...". Sopra la statuetta, campeggia un polipo. Allusione maliziosa a quanto accaduto in trasmissione. "Altro che Innamorati a Milano, lei ha fatto il Lumacone a Roma...". "Posso definire questo Tapiro un Ta-pirla? Mi sento veramente un pirla, vorrei approfittarne per chiedere scusa a Jessica Morlacchi, a Serena Bortone, alla Rai, a tutto il pubblico".





"Ho fatto un errore - prosegue Remigi -, chi non l'ha fatto nella vita? Do un consiglio: non fate queste cose neanche per scherzo. E' stato un momento così, un gioco venuto male, fatto tra amici che lavorano e stanno insieme da tanto tempo ed è scappata questa cosa". E ora? "Il mio futuro in Rai è finito. Vorrei fare qualche altra cosa, magari scrivere un libro. Di cose belle ne avevo in programma, ora è tutto saltato".