Sabrina Ferilli, la palpata al buio a Tu si que vales

29 ottobre 2022 a

a

a

C'è sempre uno spazio per Sabrina Ferilli nella classifica dei "Nuovi mostri" di Striscia la notizia. La splendida attrice romana è la protagonista assoluta di Tu si que vales, presa di mira dall'amica Maria De Filippi che in combutta con il disturbatore terribile Giovannino e i perfidi autori dello show del sabato sera di Canale 5 ama tirarle tiri mancini senza darle un minuto di respiro. L'ultima puntata, sottolinea Striscia, sembrava direttamente uno sketch di Scherzi a parte.

Sabrina Ferilli alza la gamba: Tu si que vales a luci rosse

Si comincia con un lugubre figuro che invita la Ferilli a infilare la mano alla cieca in un pertugio. Il clima è horror, da Famiglia Addams. Sabrina non ha timori reverenziali, fino a quando il mostruoso signore che ha di fronte con gesto tanto spettacolare quanto rapido non tira via il lenzuolo che celava il contenuto della scatola: serpenti, serpenti e ancora serpenti. Dopo aver accarezzato involontariamente i rettili, la Ferilli ha un sussulto e balza all'indietro, spaventata.

Sabrina Ferilli, la palpata al buio: guarda il video di Striscia la notizia





Ferilli-De Filippi, un clamoroso bacio in prima serata: ecco il video | Guarda

Altro giro altra corsa: a un certo punto le luci dello studio si spengono improvvisamente e ad approfittare del blackout imprevisto è Rudy Zerbi, che quatto quatto si alza dalla poltroncina dei giudici e come un predatore allunga la mano per regalare un pizzicotto ai fianchi della collega. "Ahi - urla la Ferilli -, ammazza Maria oh...". Ma il responsabile dell'agguato è già tornato nella tana. Colpo di grazia da Giovannino, che nascosto in una botola ai piedi della poltrona di Sabrina cerca di annaffiarla con una pistola ad acqua. Questa volta, però, la vittima sacrificale ha la meglio.