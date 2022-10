Striscia la Notizia, raptus di Iva Zanicchi: "Mostro il cu** alla giuria"

29 ottobre 2022 a

a

a

Nuova performance per Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle. A ironizzarci su è Striscia la Notizia: "Dopo le discussioni, la cantante appare un po' a terra". Il tg satirico di Canale 5, infatti, mostra il ballo dell'artista con il ballerino Samuel Peron. È lui a farle fare un difficile casquè. Ma una volta stesa sul pavimento, la Zanicchi interrompe Milly Carlucci: "Voglio dire una cosa, non voglio fare la spiritosa a tutti i costi, ma mi voglio rivolgere a quelle signore che hanno una certa età e qualche chilo in più e che a volte non riescono a uscire dalla vasca da bagno - esordisce per poi continuare -. Dovete fare un piccolo sforzo, mettervi in ginocchio, potreste anche pregare che non vi si rompa l'anca". E ancora: "Poi dovete mostrare il cu** alla giuria, mettere un piede e l'altro e rialzarvi".

"Vuoi il cu***"?": la pazzesca frase rubata in diretta ad Antonella Clerici

Da qui la battuta: "Si è rialzata con calma, il mostro sacro della tv non voleva rompersi l'osso sacro". Un siparietto, quello della Zanicchi, che le permette di guadagnare il quarto posto della rubrica settimanale. Insomma, la cantante ha portato a casa un piccolo successo.