Striscia la Notizia querelata per la "toccata in Rai": cosa è successo

30 ottobre 2022 a

Nuova bagarre tra Striscia la Notizia e Franco Di Mare. Il tg satirico ha tirato in ballo il direttore di Rai 3 nel caso di Memo Remigi. Nella puntata di venerdì 28 ottobre, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro al cantante per il palpeggiamento ai danni di Jessica Morlacchi. Ma non solo, perché il programma di Canale 5 ha ricordato un episodio di Di Mare del passato. Il motivo? Il giornalista a differenza di Remigi non è stato licenziato. "Il signor Di Mare più di una volta aveva fatto la toccata", ha commentato Staffelli prima di mostrare il video di Uno Mattina del 2004. Qui si vede Di Mare lanciare occhiate alla scollatura della collega Sonia e poi fare la "toccata" al lato B in chiusura.

Un caso di cui il tg satirico si era già occupato 18 anni fa, mostrando però anche le scene in cui era Sonia a toccare il lato B di Di Mare in chiusura. Da qui la decisione di Di Mare di querelare Striscia. "Era il 2004 (18 anni fa) - scrive a corredo del video che pubblica sui social - e come si vede Striscia sa benissimo come andarono veramente le cose. E infatti nell’intervista del loro inviato, successivamente, ridemmo insieme delle ‘molestie’ che Sonia mi faceva ogni mattina. In risposta alle quali un giorno io le restituii la cortesia, era un banale scherzo fra colleghi. Striscia mi prese in giro, e ci stava. Quella era satira".

Ma è arrivata la puntata di ieri sera: "Poi 18 anni dopo (!!!) hanno ripreso questa vecchia storia e hanno tagliato il filmato, facendola apparire come se fossi un molestatore. Dov’è la satira? Dovrei ridere? Le molestie sono un reato: è come se mi dessero del ladro o dello stupratore dicendo che stanno facendo satira. E invece è diffamazione. E dunque li ho querelati".