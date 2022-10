Tu si que vales, prima l'urlo poi la mano della Ferilli..: paura in tv

30 ottobre 2022 a

Momenti di paura per Sabrina Ferilli a Tu si que vales per una prova "horror" che ha messo a dura prova i nervi della conduttrice. La Ferilli, insieme alla De Filippi, si è ritrovata a fare un viaggio in una sorta di casa stregata con spiriti e figure del mondo dei film dell'orrore. Sono bastati pochi istanti per mandare la Ferilli letteralmente in tilt.

Sabrina Ferilli crolla in lacrime: cosa è successo su quel palco

In tutto lo studio si sono sentite le urla dell'attrice romana spaventata dalla presenza di alcune figure che le hanno ricordato le paure e gli incubi da bambina quando guardava i film horror. Ma nel corso del giro stregato, la Ferilli a quanto pare avrebbe anche piantato le unghia sulla De Filippi seduta al suo fianco. Molti telespettatori infatti sui social hanno segnalato l'episodio.

Un gesto che ha sottolineato di certo la vera paura (non solo scenica o da copione) della Ferilli che a quanto pare ha un tallone d'Achille non indifferente. La De Filippi è rimasta stupita dalla reazione della Ferilli e ha cercato di calmarla nel corso del loro viaggio nella casa stregata. Ma con scarsi risultati. Insomma dopo qualche minuto il "viaggio" si è concluso con la Ferilli irritata per aver dovuto fare i conti con le sue paure più nascoste.