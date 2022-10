Domenica In, la moglie di Franco Gatti: "Le sue ultime parole"

30 ottobre 2022 a

Nell'ultima puntata di Domenica In su Rai 1, Mara Venier ha voluto ricordare Franco Gatti, ex dei Ricchi e Poveri, scomparso di recente. Tra i suoi ospiti la moglie Stefania, che ha commosso ed emozionato tutti con i suoi racconti. Particolarmente toccante la confessione sugli ultimi istanti insieme al cantante: "Le sue ultime parole sono state: ‘Ti amo e ti amerò sempre‘".

La vita della coppia è stata segnata da un profondo dolore, la morte prematura del figlio Alessio nel 2013. Ma Stefania ha assicurato che la scomparsa del marito non è legata al dolore per la morte del figlio: “Non si è lasciato morire”. La causa sarebbe di patologie pregresse. Nell’ultimo mese, in particolare, il cantante è stato ricoverato in ospedale: “In questo mese Franco era la nostra priorità, perché era all’ospedale, si è aggravato tantissimo. Tu non sai cosa non mi ha dato in questo mese Franco“, ha detto Stefania alla Venier, anche lei visibilmente commossa.

L'ex moglie di Franco Gatti ha raccontato anche il loro primo incontro: “Angelo abitava a Recco, io sono di Recco. Un giorno mi sono trovata a casa sua perché mia sorella era amica di sua nipote. È arrivato Franco, io l’ho visto e credo sia stato il vero colpo di fulmine. Vado a casa e dico a mia sorella: ‘Io questo me lo sposo’. Avevo 21 anni”.