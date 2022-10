Da noi a ruota libera, Fialdini sbotta: “Vorrei un applauso, è una cosa seria!”

Francesco Fredella 31 ottobre 2022 a

Determinata. Seria. Professionale. Una Francesca Fialdini così impostata non la ricordavamo. Ora la conduttrice lascia tutti senza parole. Andiamo per gradi. Nel suo programma su Rai 1, Da noi a ruota libera, arriva come ospite Nancy Brilli, che si racconta senza segreti: carriera, progetti professionali e vita privata al centro dell'intervista. Poi si parla di un argomento molto spinoso, quello delle avances non gradite. “Si chiamano molestie. In tutti i campi del lavoro succede ancora… succede tanto… un No è un No, non è un Si chiaro? Chiaro", chiarisce l'attrice.

A quel punto interviene la Filadini, che ribadisce: “Qui ci voleva un applauso perché stiamo dicendo una cosa seria e le cose importanti vanno evidenziate!” E l'argomento, in questi ultimi giorni, è abbastanza sentito in Rai dove il "caso Memo Remigi" ha infiammato gli animi (l'84enne è stato allontanato definitivamente dalla trasmissione condotta dalla Bortone dopo aver palpato Jessica Morlacchi).

Insomma, la Filadini - senza girarci troppo intorno - cerca in tutti i modi di affrontare un argomento molto serio e sentito. “Nel nostro lavoro ci si prende troppe libertà”, dice ancora nel corso del programma. E' raro vederla arrabbiata. Tesa. Ma quando è alle prese con un argomento così spinoso preferisce non usare mezzi termini: “Delimitare i confini e rafforzare l’autostima, è su questo che si scivola. Nel nostro lavoro chissà perché ci si prende sempre delle libertà". Poi, nel corso dell'intervista, ci pensa Nancy Brilli a sganciare una bomba: “È un malcostume che deve finire, deve finire, non c’è una via di mezzo.” Tanti applaudi dal pubblico in studio.