Verissimo, "devo svelarvi un segreto”: Toffanin chiude la puntata così

Non aveva mai chiuso così il programma. Silvia Toffanin conclude Verissimo in modo insolito. “Prima di salutarvi vi devo svelare un segreto. Un segreto bellissimo e molto importante”, dice la conduttrice. Poi va in onda un filmato che racconta un artista amatissimo dal pubblico: Tiziano Ferro. A quanto pare, Verissimo gli dedicherà una puntata speciale per festeggiare tutti i successi musicali dell'artista. Durante la pandemia, lo ricordiamo, Tiziano era apparso a Verissimo solo in video con l’ologramma. Stop. Adesso, invece, l'annuncio della Toffanin non lascia spazio a dubbi: il grande artista torna in televisione e sceglie proprio il programma di Canale 5. Musica, storia, immagini per celebrare un artista che ha conquistato il mondo.

Quando andrà in onda la puntata di Verissimo con Tiziano Ferro? È proprio lui in un video a rivelarlo. “Ci vediamo domenica tredici novembre, un bacio”. Vent'anni di carriera, oltre duecento canzoni scritte in cinque lingue, venti milioni di album venduti nel mondo, 125 dischi di platino e oro: numeri record, da capogiro. "Manca veramente poco”, puntualizza la Toffanin. "La puntata speciale si chiamerà 'Io sono Tiziano' ed oggi durante il filmato di presentazione è stata definita “un evento imperdibile, pieno di emozioni e sorprese”.

Intanto a "puntare" Tiziano Ferro sarebbe anche Amadeus, che vorrebbe il cantante al prossimo Festival di Sanremo. Amadeus sul palco sarà in co-conduzione con Gianni Morandi e Chiara Ferragni, che però presenterà solo la prima e l'ultima serata. Un big come Ferro darebbe al Festival una caratura internazionale. Per questo il direttore artistico starebbe pensando a lui da molto tempo.