Belen Rodriguez, camicia aperta: seno in bella mostra. Ma...

Belen Rodriguez ancora sui giornali e siti. Ancora al centro dell'attenzione mediatica. Un clamoroso incidente, sexy, che potrebbe essere stato pensato ad hoc. Tutto accade nell'ultima puntata de Le Iene, su Italia 1, dove non manca un pizzico di imbarazzo. In pratica, Belen viene invitata a fare un passo di danza, il suo abito di pelle si rompe, salta un bottone. Et voilà: si vede tutto il décolleté. In Rete, subito dopo la scena, non si parla d'altro. E qualcuno tuona: “Quando c’è di mezzo lei certi incidenti mi sembrano fatti apposta”. Ma c'è chi si schiera dalla parte dell'argentina: “Quando si lavora in diretta possono capitare imprevisti”.

Lei, senza troppi giri di parole, si giustifica: “Scusate ragazzi, ma questo è il bello della diretta, andiamo avanti”. Le reazioni, dopo il bottone saltato, non mancano anche nella rubrica di Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo. “In un altro programma le era caduta la spallina. Ricordo la farfallina tatuata mostrata a mezza Italia, mentre scendeva le scale dall’Ariston a Sanremo. Mi sa che deve cambiare sarta! Oppure devo pensare che certi incidenti non siano casuali?”, chiede un lettore. Il giornalista difende Belen. “Quando si sta davanti alle telecamere e soprattutto si lavora in diretta possono capitare imprevisti che sono del tutto normali”, afferma.

“Non mi pare affatto che gli incidenti di questo genere siano stati particolarmente frequenti nella sua carriera. Ho visto quello che è successo e non mi è parso affatto preparato“. In pratica anche il papà del talk show, senza troppi giri di parole, cerca di convincere tutti che quello di Belen è un semplice incidente. Nulla di più.