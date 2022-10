Belen Rodriguez? Rumors pazzeschi: di chi si è innamorato Eros Ramazzotti

26 ottobre 2022 a

Ci sarebbe la sosia di Belen nella vita di Eros Ramazzotti. Ed il gossip, in queste ultime ore, diventa rovente. Da quando il cantante, che sta per diventare nonno, si è mollato con Marica Pellegrinelli non sono mancati i presunti flirt. Ma lui non ha mai confermato nessuna storia d'amore. Adesso, però, il portale The Pipol Gossip sostiene che Eros possa avere una certa attenzione per una donna. Si tratta di Amelia Villano, speaker radiofonica di Radio Zeta, che molti identificano come la sosia di Belen Rodriguez. Ma Amelia è fidanzata, secondo le ultime indiscrezioni. Quindi, quella di The pipol gossip, sembrerebbe proprio una fake news.

Al momento non ci sono foto insieme che possano far pensare ad una vera storia d'amore tra i due. Un semplice "seguimi" e, forse, un "like" hanno fatto scoppiare un vero e proprio caso? Pare di sì. C'è di vero, però, che la Villano ha condiviso su Instagram il "seguimi" del cantante e secondo alcuni ci sarebbero dei like tattici di Eros. Nulla di più. Ma questo basta al popolo della Rete per farlo diventare un caso. Del resto non è la prima volta che Eros viene accostato a presunte fidanzate.

Intanto, il cantante sta vivendo un bel momento professionale. Ed anche sentimentale perché sembra aver ritrovato un certo equilibrio con Michelle Hunziker, sua ex moglie, con la quale ha un ottimo rapporto. Entrambi stanno per diventare nonni: la loro figlia Aurora darà alla luce un figlio. Una notizia bellissima, che arriva all'improvviso nella vita del cantante.