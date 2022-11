Striscia la Notizia, per l'inviato finisce in disgrazia: "Ti spacco la testa". E...

04 novembre 2022 a

a

a

Riccardo Trombetta, inviato di Striscia la notizia, si trova a Pistoia per tornare a parlare del caso delle auto comprate pagandole per intero, ma mai consegnate ai clienti dopo un anno e mezzo dall'acquisto. L'inviato è tornato dal venditore per chiedere come mai non abbia rispettato la promessa fatta, ma l'uomo ha reagito spintonando Riccardo Trombetta e mettendo le mani addosso alla telecamera. A dargli manforte anche un altro uomo, già noto ai carabinieri che sono intervenuti sul luogo.

Qui il video dell'aggressione alla troupe di Striscia la notizia

"Dove vedo bene Letizia Moratti": De Benedetti farnetica da Formigli | Video

"Esci dalle pa***", continua a ripetere il venditore di auto all'inviato di Striscia la notizia. "Non ti voglio più vedere, esci dalle pa***. Non sono ca*** tuoi, esci da qui", attacca ancora. Trombetta lo incalza: "non ti ho promesso un ca***, già mi hai rotto le pa***. Hai fatto un viaggio a vuoto, dammi retta, cambia lavoro". "Ti spacco la testa". L'inviato non cede. Ma ad un certo punto arriva un altro uomo. "Imbecille", urla e aggredisce la troupe e la telecamera. A quel punto arrivano i carabinieri che prendono le generalità e lo allontanano. Anche questa volta, insomma, la promessa del rivenditore di ridare i soldi ai clienti non è stata mantenuta.