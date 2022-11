Che c'è di nuovo, per Ilaria D'Amico è disastro totale. E ora la Rai...

04 novembre 2022 a

a

a

Male la prima, malissimo la seconda. Questa, in sintesi, la parabola televisiva di Ilaria D'Amico con il suo nuovo talk-show in prima serata su Rai 2, Che c'è di nuovo, tornato in onda per il suo secondo appuntamento in assoluto nella serata di ieri, giovedì 3 novembre.

I dati dello share, infatti, sono impietosi. E affondano il programma ideato dall'ex Iena Alessandro Sortino, già autore di Nemo - Nessuno escluso sempre su Rai 2, così come fu autore di Popolo Sovrano.

Disastro D'Amico a telecamere spente: cosa è successo subito dopo il debutto su Rai 2

All'esordio, alla prima puntata di Che c'è di nuovo, la D'Amico si era fermata a un risicatissimo 2,2% di share, pari a 349mila telespettatori. Bene, la seconda puntata va molto peggio: ascolti all'1,7% per 299mila telespettatori. Ma non è tutto. Ascolti così bassi hanno anche fatto crollare Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in seconda serata, che si è fermato al 2,5% di share per 169mila telespettatori.

Insomma, per Che c'è di nuovo ed Ilaria D'Amico cifre impietose, che confermano la maledizione della prima serata di Rai 2. Cifre che, considerato anche il traino alla Fagnani, potrebbero spingere Viale Mazzini a decisioni estreme, e repentine, circa il destino della trasmissione.