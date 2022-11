Pomeriggio 5, Barbara D'Urso? Gesto clamoroso contro Romina Power

05 novembre 2022 a

Romina Power e Loredana Lecciso tornano a fare scintille, dopo quest'ultima che si è infuriata con l'ex moglie di Al Bano Carrisi a causa della diffida inviata dalla Power a Domenica In, nella puntata in cui era ospite la Lecciso. Infatti, in base alle ultime indiscrezioni raccolte dal settimanale Nuovo pare che l'attuale compagna del cantante voglia chiedere i danni alla Power proprio per la storia della diffida. Naturalmente, la notizia ha fatto il giro di tutti i vari salotti televisivi, e tra questi non poteva mancare quello di Pomeriggio 5 condotto da Barbara D'Urso. Nell'ultima puntata andata in onda, la presentatrice napoletana non ha potuto nascondere tutto il suo stupore sull'intricata vicenda.

"Guardate il settimanale Nuovo cosa dice. La guerra di Cellino San Marco finisce in Tribunale. La Lecciso vuole chiedere i danni a Romina. Addirittura? "Nientepopodimeno"…”: così ha commentato la D'Urso, lanciando un servizio dove si ricapitolava il tutto. Alla fine del video la D'Urso ha poi voluto mandare dei saluti ai protagonisti della storia, così come è solita fare, ma in questo caso si è limitata a salutare solo Al Bano, la sua attuale compagna e la figlia Jasmine, snobbando del tutto Romina. “Un applauso grande naturalmente ad Al Bano, a Loredana Lecciso e alla loro figlia Jasmine, che ho avuto modo di conoscere molto bene", queste le parole della conduttrice.

D'altra parte c'è da dire che la Power non ha mai speso parole particolarmente gentili nei confronti della presentatrice: “Dalla D’Urso non ci andrei mai”, ha detto la cantante. E anche la D'Urso recentemente ha dichiarato di essere consapevole del fatto di non starle particolarmente simpatica: “So che le sto antipatica, l’ho invitata più volte.” Chissà che prima o poi non cambi idea.