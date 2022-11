Zona Bianca, "fuoco amico contro Meloni?": chi sospetta di Berlusconi

07 novembre 2022 a

Si è parlato di Covid e del reintegro di medici no vax ieri a Zona Bianca, il programma di Giuseppe Brindisi in onda su Rete 4. Il rientro in ospedale del personale sanitario non vaccinato è stata una delle prime decisioni prese dal governo Meloni. Una decisione forse non proprio in linea con la posizione ufficiale di Forza Italia, che nei mesi scorsi si è sempre espressa a favore del vaccino contro il Covid. Ecco perché adesso Giuseppe Vatinno su Affariitaliani si chiede se non sia rimasta qualche tensione a livello governativo tra gli azzurri e Fratelli d’Italia.

"Qualche giorno fa Giorgia Meloni aveva dichiarato: 'Sul Covid prese misure senza basi, la scienza non è religione', che evidentemente ha provocato la reazione andata in onda ieri sera - scrive sempre Vatinno -. Comunque le condizioni per far deflagrare l’argomento Brindisi le ha messe in atto con cura e sperimentata sapienza di alchimista catodico. Erano infatti presenti in studio elementi potenzialmente deflagranti: Matteo Bassetti, Cecchi Paone, Nunzia Schilirò, Daniele Giovanardi, Pasquale Bacco e Rosaria Cancellieri".

E in effetti poi gli scontri ci sono stati, per esempio tra Bassetti e la Schilirò o anche tra la giornalista no vax Rosanna Cancellieri e Cecchi Paone. A tal proposito Vatinno scrive: "La trasmissione - e soprattutto il conduttore - è parso parteggiare nettamente per il partito 'pro vaccini' che non è certo quello della Meloni". Di qui un dubbio del giornalista: "Non è che, al di là della nota posizione rispettabile di Brindisi già in tempi non sospetti, ci sia la volontà delle reti Mediaset di fare un po’ di quello che tecnicamente si chiama “fuoco amico” su Giorgia Meloni che così verrebbe punita per la nota contrapposizione con Silvio Berlusconi in fase di formazione del nuovo governo?".