Striscia la Notizia demolisce Luciana Lamorgese: attenzione a questo video

A Milano il degrado è sotto gli occhi di tutti, tranne quelli del sindaco di Beppe Sala. Dopo aver denunciato i furti, le violenze e i campi rom, ecco che Striscia la Notizia va in via Cagni, dove fuori dagli uffici della questura ci sono decine di richiedenti asilo che si accampano in attesa di ottenere un appuntamento per poter regolarizzare la loro posizione. Il risultato lampante anche delle politiche dei porti aperti della Lamorgese negli ultimi anni.

Nella puntata di lunedì 7 novembre su Canale 5, Rajae Bezzaz mostra il parchetto davanti agli uffici. Là dove gli stranieri passano la notte nella speranza di poter accedervi il giorno dopo. "La lista d'attesa è lunghissima, va avanti così da mesi - spiega l'inviata -. Chi si deve regolarizzare non ha i documenti e quindi è costretto a pernottare nel parco".

Poi le immagini mostrano persone in tenda da sei mesi: "È terribile", "È difficile stare qui", sono i pensieri comuni. "Hanno messo anche i bagni chimici, quindi si capisce che l'amministrazione conosce la situazione. Eppure il degrado non manca". E il filmato parla chiaro: bottiglie, tende, vestiti. Insomma, tutto a terra. Non a caso alcuni di questi migranti sono stati multati per "bivacco".