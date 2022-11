Striscia la Notizia, disastro al Tg2: alle spalle della conduttrice...

07 novembre 2022 a

Una puntata speciale, quella di Striscia la Notizia di oggi, lunedì 7 novembre. Già, la puntata del 34esimo compleanno dell'intramontabile tiggì satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. Dietro al bancone, Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Ma nonostante la ricorrenza, Striscia come sempre non fa sconti. E così, ecco un servizio tutto dedicato agli strafalcioni visti in tv negli ultimi giorni. Gaffe, sfondoni e momenti imbarazzanti.

"Una mezza fetecchia, ma...": Striscia, le incredibili parole di Antonio Ricci | Video

E uno di questi momenti imbarazzanti riguarda il Tg2 e Attilio Fontana. "Partiamo con il Tg2. Chiara Prato ci parla di politica", spiega la voce fuori campo. E così ecco che sullo sfondo si vede una foto di Attilio Fontana, governatore di regione Lombardia. Peccato che la Prato lanci il servizio con queste parole: "Anche il presidente della Camera, Fontana, ha ringraziato le forze armate". La puntata è quella del 4 novembre. E ci si chiede di chi sia l'errore: della mezzobusto o di chi ha scelto la foto sbagliata, dato che il presidente della Camera è l'altrettanto leghista Lorenzo Fontana?

