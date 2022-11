Belve, la rivelazione di Di Battista: "Ho partecipato ad Amici ma..."

Francesco Fredella 09 novembre 2022 a

a

a

Un amore ballerino, che ormai fa parte del passato. Alessandro Di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 stelle, racconta a Belve la sua partecipazione ad Amici. "Ho partecipato ad Amici e ballato con la Brescia, ma non mi presero", dice nel corso dell'intervista. Un passato che fa parte della sua vita e che non rinnega. Nel corso di Belve parla di tutto: aneddoti politici, vita privata e tanto altro ancora. “Agli Stati Generali prendo il triplo dei voti di Di Maio, ma non vengono pubblicati, volutamente. Furono i miei ex colleghi a cercare in ogni modo di evitare che Di Battista diventasse il capo politico, con l’idea: ‘noi eleggiamo Conte così Conte sistema Di Battista e poi noi controlliamo Conte’. Invece è stato Conte a far fuori loro”, racconta l'ex deputato.

Ora Di Battista ha lasciato la politica. Stop. La conduttrice gli dice: “Cercato da tutti, anche da Fratelli d’Italia (…) tranne il PD e Forza Italia”. “Come mai non ha fondato un suo movimento politico? Gli è mancato il coraggio?”, chiede. E lui risponde: “Non si tratta di paura, se non costruisci adeguatamente dal basso, poi fai la fine di tante liste che hanno preso l’1%”.

Nel 2018 l'ex grillino decide di non candidarsi, facendo un passo indietro. “Quando tu esci, poi difficilmente ti fanno rientrare. Portavo mio figlio in piscina e passavo sotto alla Farnesina, sapevo che c’era Luigi Di Maio e c’era una parte di me che rosicava, lì ci sarei potuto essere io, poi passa il tempo e quando tu capisci che hai seminato riconosci che alcune scelte che ti penalizzano da un lato, ti premiano dall’altro”, spiega.