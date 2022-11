Gf Vip, Micol Incorvaia: "Faccetta nera...", esplode il caso

Francesco Fredella 11 novembre 2022 a

a

a

Rischia la squalifica per aver cantato "Faccetta nera". Micol Incorvaia, sorella di Clizia (ex concorrente del Grande Fratello, dove ha conosciuto Paolo Ciavarro) adesso rischia grosso. Potrebbe uscire dalla casa più spiata d'Italia per aver intonato

“Faccetta Nera”, un brano legato al Fascismo.

Sono bastati pochi versi di quella canzone per chiedere l'allontanamento dal reality. Adesso la parola potrebbe passare ai telespettatori del Gf vip. Le squalifiche non sono mancate neppure quest'anno: Ginevra Lamborghini, ad esempio, è stata fatta fuori dalla produzione dopo la frase choc su Marco Bellavia, che ha lasciato il reality dopo un momento di profonda crisi interiore. Ma il peggio è passato. Adesso Bellavia sembra felice. Ieri, nel corso del serale, ha riabbracciato Pamela Prati baciandola sulle note de "Il tempo delle mele". Davanti a tutti. Signorini si è fatto da parte gustando il bel momento. Una ritrovata serenità per l'ex ragazzo di Bim Bum Bam, ma anche per la primadonna del Bagaglino.

Lunedì, durante la puntata serale, potrebbe avvenire l'ennesimo colpo di scena. Secondo i rumors, Signorini parlerà di quel brano intonato dalla Incorvaia. Intanto, l'ultima puntata del Gf vip ha regnato negli ascolti con un bel 20% di share. Signorini gongola: un bel risultato, l'ennesimo di questa stagione televisiva. Che sta convincendo tutti. E dai piani alti di Cologno Monzese si viene a sapere che il programma potrebbe essere prolungato, fino a maggio. Sarà realmente così? Probabilmente. Questo potrebbe far saltare La Talpa, che è uno dei reality più attesi degli ultimi anni.