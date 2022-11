Pomeriggio 5, insulti a Barbara d'Urso: "Una cretina, scema"

12 novembre 2022 a

Barbara D'Urso, nella seconda parte di Pomeriggio Cinque, andato in onda l'11 novembre, ha rivelato un aneddoto del suo passato in tema di baci e affettuosità ed è stata "insultata" dal suo amico Leopoldo Castelloni: "Io quando ero piccolina pensavo che i baci alla francese... Mi è venuto in mente questo ricordo di quando ero piccola… Ora ci ho pensato".

Quindi è intervenuto Michele Cucuzza, che ha detto che forse non era il caso di dirlo in diretta. Ma la conduttrice ha insistite che non c'era nulla di male: "No, lo voglio dire… Io da piccola pensavo che i baci alla francese fossero quelli con cui si usava il naso".

A quel punto Leopoldo Castelloni, che era in collegamento da Roma, ha riso molto e ha detto che su certi argomenti la D'Urso è sembra stata un po' ingenua: "Devo dire la verità, Barbara era sinceramente scema. Io l’ho conosciuta che aveva 14 anni, ra così innocente che mi chiedevo a volte dove potevo portarmela...". L'attore ha poi rivelato di aver sempre cercato ogni scusa possibile per spiegare alla presentatrice come gira il mondo: “Purtroppo però lei diceva sempre ‘non è vero, non è vero. Scema". E Barbara ha riso molto. "Sei sempre stata una scema… Sei stata sempre una cretina sua questi argomenti, una scema", ha continuato Castelloni.

"In effetti te Leopoldo mi consoci da quando ho 15 anni", ha ribattuto la conduttrice. "C'è voluto che avessi due figli per capire un po’ di cose…".