Domenica In, Mara Venier in lacrime: "Mi tocca il cuore"

Anthony Delon, attore francese figlio del mito del cinema Alain Delon e di Nathalie Delon, è tornato in Italia, ospite a Domenica In, condotto da Mara Venier, alla quale ha rilasciato una commovente intervista. Nella puntata andata in onda domenica 13 novembre su Ra 1, l'attore francese ha parlato della sua famiglia, del rapporto con i genitori e del senso di abbandono, aprendosi a Mara Venier e spiegando come la madre Nathalie abbia cercato di colmare quel vuoto. Una testimonianza che ha visibilmente commosso la conduttrice, che si è ritrovata nella sua storia e non ha trattenuto le lacrime.

Il racconto parte dalla sua autobiografia, dal titolo Dolce crudele, in cui il giovane Delon ha scritto dei comportamenti violenti del padre e della mancanza della madre, che è morta lo scorso anno. "Nell’amore non dovrebbe esserci dolore, ma spesso c’è”, confessa. L’attore si sofferma sulla difficoltà di ognuno di noi di affermarsi e trovare il proprio posto nel mondo. “È difficile in tutte le famiglie trovare il proprio posto. Affinché un bambino cresca bene, deve esserci un ambiente che gli consenta di crescere bene, e al figlio va dato molto amore e molta fiducia. E in questo senso il libro è universale: parla a tutti, la solitudine del bambino è la stessa per tutti noi. Poi se sei figlio di un Vip, di una persona nota, è più difficile”.

L’emozione raggiunge poi l'apice quando Anthony Delon parla del rapporto con la madre: “È stata una donna formidabile. Ci siamo amati tantissimo io e mia madre, ma abbiamo avuto anche dispute molto forti". A queste parole Mara Venier non riesce a contenersi e con la voce rotta dalle lacrime esprime vicinanza al suo ospite: “Sono un po’ emozionata, perché quando hai detto che tua mamma ha cercato da nonna di riempire quello che a volte da mamme non facciamo, è qualcosa che mi tocca il cuore, ed è quello che sto facendo io“.