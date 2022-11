Belve, Fagnani asfalta J-Ax: "La più schifosa? Non me ne frega niente"

16 novembre 2022 a

a

a

Nuova puntata di Belve, nuovo personaggio. Nella puntata di mercoledì 16 novembre, Francesca Fagnani e Rai2 ospitano J-Ax. Stando alle anticipazioni, tra la conduttrice e il cantante però il clima è stato tutt'altro che disteso. Tutto avrebbe inizio da un discorso sulla sinistra italiana, a detta dell'artista "la più schifosa". Un aggettivo che non piace alla Fagnani, che subito lo interrompe.

"Arriva la cagac***": Maria De Filippi accoglie così Alessandra Celentano

"Una roba che potrebbe fare la sinistra italiana è ribellarsi ad alcune multinazionali che pagano le tasse in Irlanda", commenta J-Ax mentre la Fagnani lo incalza: "Ma senza andare sui massimi sistemi…". Il cantante però non cede, lanciando una chiara frecciata: "Quando si parla di certe cose mi interrompono sempre". Lo scontro però entra nel vivo quando la Fagnani risponde per le rime: "Io la interrompo per una questione di noia, non di poteri forti […] A me non frega assolutamente niente, solo che non ci può ammorbare con queste cose".

Ilaria D'Amico? Pur di evitarla, Francesca Fagnani... voci esplosive in Rai

Chiuso il botta e risposta, il cantante si sofferma sul rapporto recuperato con Fedez. I due amici si erano allontanati per poi riavvicinarsi. Su di lui J-Ax dice: "Nei momenti di rabbia ti augura cose che tu non augureresti mai". Lui stesso ha attraversato diversi momenti difficili, arrivando ad ammettere che "ho pensato al suicidio, ma non ho avuto il coraggio, sono arrivato sul punto di prendere il coltello ma non mi sono trafitto".