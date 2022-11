PiazzaPulita, Saviano raddoppia: "Chi vota Salvini e Meloni", insulto agli italiani

17 novembre 2022 a

Roberto Saviano continua a insultare. Questa volta, ospite di Formigli a Piazza Pulita non si limita a mettere nel mirino Meloni e Salvini rivendicando quel "bastardi" per cui è sotto processo per diffamazione, fa un salto di qualità: insulta chi ha votato per il centrodestra. "Chi ha votato per i partiti di destra è stato sedotto dalla retorica sui migranti.

Depressi e altri hanno votato pensando a loro danno tutto e a noi nulla", ha affermato lo scrittore. A fargli da spalla il conduttore di Piazza Pulita che prima di dare la parola a Saviano ha difeso le Ong e ha tra le righe difeso la Francia nel contenzioso aperto con l'Italia sul fronte migranti. Saviano, a suo agio nel salotto amico di Formigli, è andato all'attacco: "Vorrei che chi ha votato a destra si senta preso in giro. Che pensi che la propaganda razzista contro i migranti sia stato un tranello per avere voti".

Parole pesantissime quelle di Saviano che di fatto faranno parecchio discutere. Lo scrittore ha poi rivendicato l'insulto a Salvini e Meloni: "Ho detto bastardi criticando il potere che gioca sulla pelle dei migranti". Infine l'affondo finale che sa di beffa: "I migranti sono violenti? Spesso si attaccano all'alcol perché restano clandestini e la colpa è di chi li lascia in questa condizione".