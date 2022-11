Dritto e rovescio, Ravetto stende l'ultras delle Ong: "Vergogna"

18 novembre 2022 a

Scontro durissimo tra Marco Furfaro e Laura Ravetto da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 17 novembre sul tema dei migranti e delle Ong. In particolare si parla del bambino di 20 giorni che non è sopravvissuto alla traversata ed è sbarcato a Lampedusa che era già deceduto. "Quel bambino non doveva essere sul barchino a rischiare la vita, che la maggior parte vengono dalla Tunisia", afferma la parlamentare della Lega ma Furfaro perde la pazienza e sbotta: "Per quel bambino decide la madre, abbia rispetto Santo Dio. È una madre che ha perso il bambino. Anche per la madre di un bambino deve parlare, abbiamo entrambi figli. Quando si parla di bambini non accetto che si parli della vita degli altri", urla il piddino. "Lei è una parlamentare, è irrispettosa, guadagna 15mila euro al mese. Si vergogni di parlare".

"Furfaro non mi lascia parlare. Non sia aggressivo, deve ascoltare la replica", ribatte Laura Ravetto. "Lo sa che quei bambini non devono essere messi a rischio? Non devono essere utilizzati dalla sua becera propaganda", attacca la leghista mentre ormai la tensione in studio è altissima, "perché la sua è una becera propaganda".