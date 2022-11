Memo Remigi umiliato ancora: "È proprio vero che a una certa età..."

19 novembre 2022 a

No, il caso-Memo Remigi non è ancora archiviato. Di quella palpatina a Jessica Morlacchi, la mano morta a Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1, il programma condotto da Serena Bortone, se ne torna a parlare proprio perché ne parla la diretta interessata. La Morlacchi infatti ha concesso un'intervista a Diva e Donna, dove spiega che a Remigi "gli voglio bene come a un nonno. Non lo denuncerò".

E ancora, la Morlacchi riferendosi all'episodio spiega: "Penso abbia avuto un momento di confusione. È l’unica spiegazione che riesco a darmi". L'ex artista dei Gazosa prosegue: "Non ho idea di che cosa gli sia venuto in mente in quel momento: abbiamo lavorato insieme per due anni in maniera fantastica, senza nessun problema e nel massimo rispetto reciproco, e poi, in diretta tv, ha fatto un gesto del genere. Ma perché?", si interroga.

Dunque, offre anche una parziale riposta. Memo Remigi infatti ha 84 anni e la Morlacchi chiosa: "Penso che sia proprio vero che a una certa età si perdano i freni inibitori e si torni un po' bambini. È l'unica spiegazione che riesco a darmi", chiosa. La Morlacchi rivela che ad infastidirla ulteriormente sono state le scuse arrivate in ritardo: "Questo ha aumentato il mio dispiacere. Ci sono voluti Striscia la Notizia e la consegna del Tapiro d'oro perché chiedesse scusa a me, a Serena Bortone, alla Rai e al pubblico", conclude Jessica Morlacchi.