Forum, la gola profonda smaschera Palombelli: "Cos'è accaduto in studio"

Forum si conferma un grande successo per le reti Mediaset. "Gli ascolti e il gradimento di questo programma sono una sicurezza della nostra televisione: puntuali, precisi e inossidabili", commenta Giancarlo De Andreis, giornalista e autore televisivo. Tra le chiavi di successo, le diatribe nel pubblico che "caso dopo caso si divide tra innocentisti e colpevolisti". Ma non solo, perché nel programma condotto da Barbara Palombelli e in onda nella fascia oraria del mezzogiorno su Canale5 e in quella del primo pomeriggio su Rete4, "tutto funziona, come la produzione che ricrea abilmente in studio dibattiti e processi".

Nonostante la leadership, la concorrenza non manca. Come ricordato nella rubrica di DiPiùTv nelle stesse ore in Rai c'è Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno. A differenza di Forum, quello della Clerici è un programma molto giovane. Forum, invece, è nato a metà degli anni Ottanta con la conduzione di Catherine Spaak, sostituita poi da Rita Dalla Chiesa, che circa dieci anni fa ha lasciato il posto alla Palombelli.

Dietro la drastica decisione un contendente. Quest'ultimo si era lasciato scappare una bestemmia e la Dalla Chiesa aveva immediatamente fermato il programma lanciando la pubblicità, scusandosi prima con i telespettatori: "Mi sono sentita offesa, per me stessa e per il pubblico che ci seguiva da casa".