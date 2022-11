Striscia la Notizia nel mirino della vip: "Eccessivo", cosa mandano in onda

19 novembre 2022 a

Striscia la Notizia nel mirino. Non è passato inosservato il servizio del tg satirico di Canale 5 in onda venerdì 18 novembre. Qui veniva tirata in ballo un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Si tratta di Martina Grado. La ragazza era al centro della rubrica "Ininfluencer", in cui vengono mostrati una carrellata di errori grammaticali e di strafalcioni da parte di influencer. Tra loro ecco che è spuntata Martina Grado, attualmente fidanzata con l’ex tronista Giacomo Czerny. Il motivo? Aver detto in una storia ‘supanCe’ così come si scrive e non con la sua pronuncia.

Apriti cielo, la Grado non l'ha presa affatto bene arrivando a perdere le staffe: "Storpio mille parole in modo ironico dal 95 (chi mi segue lo sa, il piede lo chiamo piedo per citarvi un esempio). Far passare dell’ironia per ignoranza mi sembra eccessivo, così come eccessivo". Poi un'altra frecciata sull'"accanimento" nei confronti delle influencer che "vengono sempre fatte passare per stupide".

Ma non finisce qui, perché Martina si domanda se debba rinunciare "ai modi strambi di esprimermi, di dire o di pormi". Infine la conclusione: "Spero prossimamente di dire qualcosa che possa realmente essere attribuito all'ignoranza, almeno imparerò qualcosa".