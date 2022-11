Non è l'Arena, Sallusti travolge la Baldino: "Le consiglio di non sputare"

21 novembre 2022 a

La proposta della Lega di dare un bonus alle coppie che si sposano in chiesa ha fatto parecchio discutere. Diciamo subito che la proposta del Carroccio è stata poi corretta: il bonus riguarderà tutti i matrimoni, anche quelli civili. Ma di fatto l’iniziativa leghista ha scatenato subito l'ira delle opposizioni che hanno immediatamente attaccato la proposta. Il prvvedimenti è un incentivo (sacrosanto) per chi vuole mettere su famiglia. Una norma che dovrebbe mettere d'accordo tutti ma che invece ha dato libero sfogo al solito odio che arriva dalla sinistra sul centrodestra.

E a Non è l'Arena, il talk show condotto da Massimo Giletti su L7, va in scena uno scontro acceso tra il direttore di Libero, Alessandro Sallusti e la grillina Baldino. Sallusti sostiene che l'iniziativa della Lega possa essere un vero e proprio volano per matrimoni ma soprattutto per le famiglie italiane che verranno. Avere 20mila euro di bonus potrebbe incentivare le coppie a mettere su famiglia e inoltre potrebbe anche dare una spinta alle nascite, un problema cronico (e drammatico nel lungo periodo) per il nostro Paese. La Baldino non è d'accordo: "Il bonus esiste già in alcune regioni, ad esempio la regione Lazio".

Non si capisce allora perché non debba essere buona cosa allargarlo anche al resto d'Italia. E così Sallusti la fulmina: "Le consiglio vivamente di non sputare su un bonus per le famiglie. Un bonus che incentiva gli italiani a mettere su famiglia. Così facendo perderà altri elettori". Grillina messa ko in meno di un minuto.