Parenzo spaventa il pubblico: "Merlino non c'è, un grande in bocca al lupo"

Conduttore per un giorno de L'Aria Che Tira, David Parenzo. Il giornalista e già volto di La7 sostituisce Myrta Merlino nella puntata di martedì 22 novembre. "Myrta Merlino - spiega lo stesso Parenzo - tornerà molto presto, non temete. Le facciamo un caloroso in bocca al lupo, nulla di grave, pochi giorni e tornerà qui". Parole che però preoccupano il pubblico. Tanti infatti sui social si interrogano sulle condizioni di salute della giornalista, convinti che abbia un po' di influenza.

Non è la prima volta che Parenzo prende le veci della collega. Nota ai fan del programma la vicenda del 2017. Quell'anno la Merlino ammise: "Io per questa stagione mi fermo qui. Mi fermo perché ho bisogno di dedicarmi alla mia famiglia. Ho un problema familiare che sento di dover affrontare. Per tutto l’anno ho messo questo programma, che per me è casa mia, davanti a tutto, ma adesso devo occuparmi dei miei affetti perché se non lo facessi me ne pentirei".

E ancora: "È molto difficile mollarvi prima, perché sapete quanto tengo al rapporto con voi". Anche quell'anno a prendere il suo posto ci fu l'attuale conduttore di In Onda. Parenzo condusse l'edizione estiva, così come fatto la stagione precedente.