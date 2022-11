Striscia la Notizia, Bianca Berlinguer: "Con tutta la simpatia ma..."

23 novembre 2022 a

Bianca Berlinguer risponde a Striscia la Notizia. Qualche giorno fa, infatti, la giornalista è stata protagonista della nota rubrica del tg satirico, "Fatti e Rifatti", e nell'ultima puntata di Cartabianca Mauro Corona non ha perso occasione per far notare alla conduttrice il verdetto dello scanner-test. L'ex direttrice del Tg3, però, ha avuto qualcosa da dire. Tornando indietro nel tempo, Striscia si è occupata della Berlinguer nella puntata del 16 novembre. E aveva fatto notare come il viso della giornalista fosse privo di rughe, avanzando così l'ipotesi di un ricorso alle cosiddette "punturine".

"Ci hanno messo su Striscia la notizia, hanno detto che si è fatta le punturine", ha detto Corona alla Berlinguer ieri su Rai 3. E lei: "Ora, con tutta la simpatia che abbiamo per Striscia, non è che tutto quello che dice Striscia è vero, e poi non c'è niente di male a farsi le punturine, non è un intervento invasivo, è un intervento leggero".

"Così come non c'è niente di male a prendere le pasticchine...", ha aggiunto Corona in un secondo momento, facendo partire una vera e propria gag con la Berlinguer. Che quindi ha controbattuto: "Ricominciamo... può prendere tutte le pasticchine che vuole".