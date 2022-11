Soumahoro, colpo di grazia dal prete: "Cosa succedeva in casa sua"

24 novembre 2022 a

Tutti parlano del caso di Aboubakar Soumahoro, il deputato che ha deciso di auto-sospendersi dal gruppo Verdi-Sinistra Italiana dopo essere stato accusato di essere al corrente di svariati illeciti commessi da cooperative di braccianti gestite dalla sua famiglia. Stasera, giovedì 24 novembre, andrà in onda a Striscia la Notizia un’intervista di Pinuccio a don Andrea Pupilla, direttore della Caritas Diocesana di San Severo.

"Qualcosa di scottante": da Del Debbio l'ultima bomba sul caso-Soumahoro?

I fatti sono i seguenti: Soumahoro aveva raccolto 16mila euro per fare dei regali ai bambini del ghetto di San Severo. Bambini che però non esistono, secondo don Andrea: “Non entro nel merito della vicenda giudiziaria, ma c’è un problema di coerenza. Non puoi accusare le associazioni del territorio di fare business dell’immigrazione e poi in casa tua salta fuori questa situazione. È un problema su un piano morale”. Sul territorio molti da tempo erano al corrente delle controversie legate a Soumahoro, per questo la sua candidatura non ha convinto don Andrea: “Se avevi avuto notizia di qualcosa che non andava - ha dichiarato rivolgendosi a Nicola Fratoianni - non sarebbe stato meglio approfondire prima di candidarlo?".

Dopo le lacrime, lo stop: "Autosospeso". Per Soumahoro si mette malissimo

“La scelta dei candidati - ha aggiunto - va fatta con più oculatezza, ascoltando i territori: i rappresentanti del popolo devono essere scelti dalla base. Non so se Soumahoro abbia ‘utilizzato’ il ghetto per crearsi una carriera: mi limito a dire che non bisognerebbe servirsi dei poveri, ma servire i poveri. E non strumentalizzare”. Il servizio completo andrà in onda stasera su Striscia la Notizia, a partire dalle ore 20.35.